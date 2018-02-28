Рязанец вырезал изо льда влюбленных на фестивале в Ижевске. Видео

Рязанец Юрий Мистрюков вырезал изо льда влюбленных на фестивале «Удмуртский лед» в Ижевске. Фотографии скульптуры он опубликовал на своей
«Фигуры эти изображают влюбленных, связанных нитью. Такой вот фантазийно-идеалистический рассказ о любви», — прокомментировал автор.
Идею скульптуры мужчина разработал еще 12 лет назад.
«Когда я приехал на первый фестиваль по ледовой скульптуре, там была тема — любовь. В процесссе подготовки был нарисовал эскиз, но на том фестивале мы его не реализовали. Он лежал и ждал своего часа. Вот и дождался», — отметил Мистрюков.
В фестивале участвуют скульпторы из России и Белоруссии.