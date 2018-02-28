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13:09, 28 февраля 2018 2 267
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Рязанец вырезал изо льда влюбленных на фестивале в Ижевске. Видео

Рязанец вырезал изо льда влюбленных на фестивале в Ижевске. Видео

Рязанец Юрий Мистрюков вырезал изо льда влюбленных на фестивале «Удмуртский лед» в Ижевске. Фотографии скульптуры он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

«Фигуры эти изображают влюбленных, связанных нитью. Такой вот фантазийно-идеалистический рассказ о любви», — прокомментировал автор.

Идею скульптуры мужчина разработал еще 12 лет назад.

«Когда я приехал на первый фестиваль по ледовой скульптуре, там была тема — любовь. В процесссе подготовки был нарисовал эскиз, но на том фестивале мы его не реализовали. Он лежал и ждал своего часа. Вот и дождался», — отметил Мистрюков.

В фестивале участвуют скульпторы из России и Белоруссии.


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