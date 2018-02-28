Рязанцы высказались за восстановление фонтана у кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщили на
Во вторник, 27 февраля, в рамках программы «Комфортная городская среда» жители Октябрьского района поучаствовали в общественных обсуждениях благоустройства ЦПКиО, сквера у кинотеатра «Октябрь» и Скобелевского бульвара.
В плане развития территории Центрального парка — устройство паркового освещения, установка скамеек, урн, столбиков для исключения движения автотранспорта. В нем планируется сделать вход со стороны Голенчинского шоссе, восстановить существующие и обустроить новые детские и спортивные площадки, восстановить здание летнего театра, сделать дендропарк и фонтан, а также сделать на Рюминском пруду пирсы, мостики и лодочную станцию.
На Скобелевском бульваре планируется поставить новые скамейки, поставить дополнительные цветочные клумбы, посадить деревья и кустарники в южной части бульвара, восстановить фонтан.
В сквере у кинотеатра «Октябрь» планируется обустроить клумбы и цветники, в том числе многоярусные вазоны, поставить скамейки и урны. На месте фонтана, который сейчас не функционирует, предложено сделать летнюю площадку с лавочками для проведения культурно-массовых мероприятий.
В ходе общественных обсуждений рязанцы высказали пожелание по восстановлению фонтана у кинотеатра «Октябрь». Также была озвучена просьба расширить проезжую часть, идущую вдоль Скобелевского бульвара, либо сделать одностороннее движение с каждой стороны от бульвара, чтобы обеспечить более свободный проезд для автомобилей.