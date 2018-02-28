Рязанцы поддержали появление многоэтажек на месте пустыря в Голенчине

Во вторник, 27 февраля, в Рязани прошли публичные слушания о возведении домов выше 12 этажей на участке площадью 7 633 квадратных метров по улице Березовой, 5 рядом с разворотным кругом.
По словам заявителя, сейчас участок представляет собой пустырь, окруженный парками и теплотрассой, поэтому деревья срубать не придется.
На территории хотят построить три секции 483-квартирного дома: девяти, 21 и 24 этажей. Под многоэтажками планируется подземный паркинг на 150 машино-мест. Остальную территорию оборудуют детскими площадками и проведут озеленение.
Спуск к улице Березовой от многоэтажек организуют с помощью лестниц и наружных лифтов для инвалидов и пожилых людей.
До начала слушаний в поддержку проекта поступило 268 подписей. Зарегистрировалось 66 человек, большинство из которых проголосовало «за» появление домов.
Заключение комиссии опубликуют в «Рязанских ведомостях».