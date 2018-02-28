Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:22, 28 февраля 2018 5 352
 1    0

Рязанцы поддержали появление многоэтажек на месте пустыря в Голенчине 2

Рязанцы поддержали появление многоэтажек на месте пустыря в Голенчине

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 27 февраля, в Рязани прошли публичные слушания о возведении домов выше 12 этажей на участке площадью 7 633 квадратных метров по улице Березовой, 5 рядом с разворотным кругом.

По словам заявителя, сейчас участок представляет собой пустырь, окруженный парками и теплотрассой, поэтому деревья срубать не придется.

На территории хотят построить три секции 483-квартирного дома: девяти, 21 и 24 этажей. Под многоэтажками планируется подземный паркинг на 150 машино-мест. Остальную территорию оборудуют детскими площадками и проведут озеленение.

Спуск к улице Березовой от многоэтажек организуют с помощью лестниц и наружных лифтов для инвалидов и пожилых людей.

До начала слушаний в поддержку проекта поступило 268 подписей. Зарегистрировалось 66 человек, большинство из которых проголосовало «за» появление домов.

Заключение комиссии опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:33, 28 февраля 2018
Филиал «Рязаньэнерго» стал участником Рязанского индустриального форума
17:33, 28 февраля 2018
У жителей рязанского села Сушки неделю нет воды
17:33, 28 февраля 2018
Рязанской области подарили 95 новых фортепиано. Фото
16:57, 28 февраля 2018
Отец семерых детей из Рязани стал «Папой года»
16:48, 28 февраля 2018
Житель Новомичуринска изготавливал наркотики в подвале жилого дома
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 146
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 078
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 874
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 19 298
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 188
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум