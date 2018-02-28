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17:41, 28 февраля 2018 649

Рязаньэнерго напомнил об осторожности при использовании электрогенераторов

Рязаньэнерго напомнил об осторожности при использовании электрогенераторов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» призвал жителей региона соблюдать меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (РИСЭ) потребителей к внутренним электрическим сетям предприятия.

Отмечается, что несанкционированное присоединение РИСЭ (стационарных или переносных электрогенерирующих установок) к внутренним сетям электроснабжения может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током самих владельцев электрогенераторов и энергетиков, производящих работы на внешней сети. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей.

«В связи с этим бытовым потребителям необходимо знать о том, что параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается. После приобретения РИСЭ потребителю рекомендуется обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения данного устройства к электрической сети. Это необходимо для безопасной эксплуатации РИСЭ и предупреждения случаев электротравматизма», — сообщили в пресс-службе филиала.

По словам специалистов, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение, регламентирующее безопасное выполнение работ. «Подключение электрогенераторов осуществляет только электротехнический персонал по заранее разработанным схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть, самостоятельно изменять их нельзя. РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с „Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей“ с обязательной проверкой не реже одного раза в 6 месяцев и техническим обслуживанием», — говорится в сообщении.

Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в Контакт-центре МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или у сотрудников Центра обслуживания потребителей Рязаньэнерго по телефону (4912) 20-42-22.


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