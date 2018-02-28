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16:57, 28 февраля 2018 732
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Отец семерых детей из Рязани стал «Папой года»

Отец семерых детей из Рязани стал «Папой года»

Юрий Змейков из Рязани стал победителем IV ежегодной всероссийской премии «Папа года». Мужчина выиграл в номинации «Лучший отец — общественный активист» за решение проблем социального сиротства в регионе.

Змейков с супругой воспитывают семерых детей, из которых четверо — приемные. Один из последних уже живет отдельно.

С 2013 года Змейков возглавляет местную «Ассоциацию приемных родителей», входит в состав общественного совета при Министерстве образования Рязанской области. Он инициировал и организовал областной фестиваль «День Аиста», ежегодный лагерь для приемных родителей «Поделись теплом» и региональный Форум приемных родителей.

Рязанец также организует встречи приемных родителей для неформального общения и обмена опытом.

За время работы «Ассоциации приемных родителей» удалось предотвратить попадание детей в сиротские учреждения после вторичного возврата путем подбора новой приемной семьи.

Координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Ольга Окунева предложила лауреатам премии войти в составы общественных советов, в том числе и рязанцу.

Проект единороссов направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей.

«Они активно реализуют социально значимые проекты, создают группы активных отцов, сообща занимаются вопросами безопасности в школах, развивают проекты по наставничеству, помогают детям-сиротам. Поэтому призываю всех координаторов проекта в субъектах пригласить в составы общественных советов партпроекта победителей и активных лауреатов IV Всероссийской премии «Папа года», — заявила Окунева.

Фото со страницы Юрия Змейкова


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