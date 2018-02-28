Выплаты на первого ребенка перестанут облагать налогом

В России могут освободить от налогов ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Соответствующий
«Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребенка началась 1 января 2018 года. В Рязани первую выплату за первенца