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9:24, 28 февраля 2018 8 145
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Выплаты на первого ребенка перестанут облагать налогом 1

Выплаты на первого ребенка перестанут облагать налогом

В России могут освободить от налогов ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Соответствующий законопроект по распоряжению Дмитрия Медведева уже внесли в Госдуму, передает ТАСС.

«Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребенка началась 1 января 2018 года. В Рязани первую выплату за первенца выдали 20 февраля.


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