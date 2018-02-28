Филиал «Рязаньэнерго» стал участником индустриального форума

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» принял участие в первом Рязанском индустриальном форуме, где продемонстрировал возможности предприятия в области деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Губернатор Николай Любимов ознакомился с экспозицией, на которой более 40 рязанских предприятий представили свои достижения и перспективные разработки в промышленности, строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе посетил тематическую секцию Рязаньэнерго.

«Филиал гарантирует профессиональную организацию работ по подключению к электросетям, в том числе и „под ключ“, в соответствии с действующим законодательством. Важными аспектами в развитии данного направления деятельности являются использование передовых технологий и ресурсов для максимального удобства, безопасности клиентов и надежности их электроснабжения», — рассказали в пресс-службе филиала.

В рамках форума участникам продемонстрировали возможности сервисов сайта МРСК Центра и Приволжья и портала электросетевых услуг ПАО «Россети». На интернет-ресурсах размещается информация обо всех услугах, предоставляемых электросетевой компанией, а также о процедуре и местах технологического присоединения на карте с возможностью рассчитывать его стоимость (инженерный калькулятор).

«Кроме того, потребители малого и среднего бизнеса, не выходя из дома, могут подать заявки и первичные документы для заключения договоров на подключение объектов мощностью до 150 кВт и с уровнем напряжения до 10 кВ и отслеживать ход исполнения в режиме реального времени. Реализована дополнительная услуга для заявителя „сопровождение технологического присоединения“. Сетевая организация осуществляет проектирование и строительство объектов в рамках обязательств заявителя, который вправе выбрать способ обмена документами в электронной форме и подписывать документы с использованием электронной подписи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что филиал «Рязаньэнерго» продолжит развитие онлайн-сервисов для повышения доступности электроэнергетической инфраструктуры, качества жизни людей и активного социально-экономического развития региона.