Елена Митина ответила на вопросы многодетных мам

Во вторник, 27 февраля, в администрации Старожиловского района прошел круглый стол, посвященный оказанию мер соцподдержки гражданам, воспитывающим детей. Участниками встречи стали депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единая Россия» Елена Митина, глава Старожиловского района Александр Татарников и многодетные мамы.

Парламентарий рассказала присутствующим о том, что с 1 января в России начали реализовывать меры соцподдержки, направленные на повышение рождаемости и укрепление социального статуса семьи. «Среди них ежемесячная денежная выплата при рождении первого и второго ребенка, ипотека с господдержкой для семей, в которых родился второй и третий ребенок, продление программы материнского капитала и расширение возможностей его использования», — отметила Митина.

На территории Рязанской области выплата на первого ребенка в 2018 году составила 9 215 руб. Примерно такую же сумму выплачивают при рождении второго ребенка из средств материнского капитала.

Парламентарий рассказала присутствующим о соцподдержки семей

«Условия получения выплат просты и поняты — родители должны быть гражданами России, их совокупный доход не должен превышать определенную сумму на каждого члена семьи, дети должны быть рождены после 1 января 2018 года», — рассказала депутат.

На господдержку ипотеки могут рассчитывать семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. Программа предусматривает приобретение жилья в новостройке с привлечением ипотеки, а также рефинансирование уже имеющегося кредита на покупку квартиры под 6% годовых на льготный период от 3 до 8 лет.

«Также многодетные семьи могут воспользоваться региональным материнским капиталом, размер которого ежегодно индексируется и в 2018 году составил 67 246,93 руб, — напомнила Митина. — Также существуют социальные выплаты по беременности и родам, одиноким матерям, студенческим семьям, детям военнослужащих срочной службы».

Жители Старожиловского района задали депутату Госдумы и главе муниципалитета вопросы, связанные с ремонтом дорог и уличным освещением, получением земельных участков и подведением к ним необходимых коммуникаций, ремонтом и строительством школ.