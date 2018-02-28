Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:36, 28 февраля 2018 518

Елена Митина ответила на вопросы многодетных мам

Елена Митина ответила на вопросы многодетных мам

Во вторник, 27 февраля, в администрации Старожиловского района прошел круглый стол, посвященный оказанию мер соцподдержки гражданам, воспитывающим детей. Участниками встречи стали депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единая Россия» Елена Митина, глава Старожиловского района Александр Татарников и многодетные мамы.

Парламентарий рассказала присутствующим о том, что с 1 января в России начали реализовывать меры соцподдержки, направленные на повышение рождаемости и укрепление социального статуса семьи. «Среди них ежемесячная денежная выплата при рождении первого и второго ребенка, ипотека с господдержкой для семей, в которых родился второй и третий ребенок, продление программы материнского капитала и расширение возможностей его использования», — отметила Митина.

На территории Рязанской области выплата на первого ребенка в 2018 году составила 9 215 руб. Примерно такую же сумму выплачивают при рождении второго ребенка из средств материнского капитала.

Парламентарий рассказала присутствующим о соцподдержки семей

«Условия получения выплат просты и поняты — родители должны быть гражданами России, их совокупный доход не должен превышать определенную сумму на каждого члена семьи, дети должны быть рождены после 1 января 2018 года», — рассказала депутат.

На господдержку ипотеки могут рассчитывать семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. Программа предусматривает приобретение жилья в новостройке с привлечением ипотеки, а также рефинансирование уже имеющегося кредита на покупку квартиры под 6% годовых на льготный период от 3 до 8 лет.

«Также многодетные семьи могут воспользоваться региональным материнским капиталом, размер которого ежегодно индексируется и в 2018 году составил 67 246,93 руб, — напомнила Митина. — Также существуют социальные выплаты по беременности и родам, одиноким матерям, студенческим семьям, детям военнослужащих срочной службы».

Жители Старожиловского района задали депутату Госдумы и главе муниципалитета вопросы, связанные с ремонтом дорог и уличным освещением, получением земельных участков и подведением к ним необходимых коммуникаций, ремонтом и строительством школ.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
18:20, 28 февраля 2018
Рязанский сенатор прокомментировал одобренный Совфедом закон о повышении МРОТ 2
17:36, 28 февраля 2018
Елена Митина ответила на вопросы многодетных мам
16:50, 28 февраля 2018
Жириновский обматерил Собчак в прямом эфире. Видео 5
21:09, 27 февраля 2018
Россия лишится права проводить международные соревнования — СМИ 1
12:38, 27 февраля 2018
Любимов остался в шестом десятке Национального рейтинга
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 162
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 186
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 920
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 19 402
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 205
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум