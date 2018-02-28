Для рязанских водителей развернули два мобильных пункта обогрева. Об этом в среду, 28 февраля,
Пункты обогрева есть в Рязанском районе на 207-м километре федеральной трассы М-5 и в Пронском районе на 235-м километре федеральной трассы М-6. При необходимости спасатели откроют еще 35 стационарных пунктов.
За ситуациях на дорогах следят шесть оперативных групп.
«Пункты обогрева состоят из автомобилей повышенной проходимости, полевой кухни, палаток и инженерно-специальной техники. В готовности находятся палатки большей вместимости, может быть развернута кухня, организованы спальные места, люди смогут получить горячее питание, зарядить устройства мобильной связи. Для доставки людей в пункты обогрева в готовности находятся автомобили повышенной проходимости и специальная техника», — отметили в пресс-службе.
Спасатели также оповещают о погоде дальнобойщиков.