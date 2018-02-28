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19:23, 28 февраля 2018 2 774
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По Рязани запустят новый бесплатный маршрут для туристов

По Рязани запустят новый бесплатный маршрут для туристов

ОАО «Центральная ППК» запустит новый туристический маршрут по Рязани. С марта все желающие смогут пойти на экскурсии «Бесплатная Рязань», говорится в пресс-релизе.

По субботам на железнодорожном вокзале Рязань-1 пассажиров будет встречать гид, который проведет бесплатную эскурсию по городу.

«Гостей ждет непринужденная прогулка, интересные маршруты, рекомендации по гастрономическим местам, а также свободное время для самостоятельных открытий. Почему «+"? Если пассажиры захотят продолжить свое пребывание в Рязани, то специально для участников экскурсии по предварительной брони гостиницы предоставят скидки до 30%. А частные музеи М.И.Р. Леденца, Интерактивный музей сказок «Забава» и Галерея пряников откроют двери для посещения экскурсий по очень заманчивым ценам», — говорится в сообщении.

Для туристов разработали аудиогид «Говорящие экспрессы. Москва — Рязань».


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