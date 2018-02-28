По Рязани запустят новый бесплатный маршрут для туристов

ОАО «Центральная ППК» запустит новый туристический маршрут по Рязани. С марта все желающие смогут пойти на экскурсии «Бесплатная Рязань», говорится в пресс-релизе.
По субботам на железнодорожном вокзале Рязань-1 пассажиров будет встречать гид, который проведет бесплатную эскурсию по городу.
«Гостей ждет непринужденная прогулка, интересные маршруты, рекомендации по гастрономическим местам, а также свободное время для самостоятельных открытий. Почему «+"? Если пассажиры захотят продолжить свое пребывание в Рязани, то специально для участников экскурсии по предварительной брони гостиницы предоставят скидки до 30%. А частные музеи М.И.Р. Леденца, Интерактивный музей сказок «Забава» и Галерея пряников откроют двери для посещения экскурсий по очень заманчивым ценам», — говорится в сообщении.
Для туристов разработали