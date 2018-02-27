Живаго банк представил свои продукты на первом рязанском индустриальном форуме

Во вторник губернатор Николай Любимов открыл выставку, организованную в рамках форума. На ней Живаго банк презентовал свои продукты.
Участники продемонстрируют достижения и перспективные разработки в области промышленности, строительных и финансовых отраслях и жилищно-коммунальном хозяйстве.
«Форум — это уникальная деловая среда для налаживания контактов и привлечения новых клиентов, а также для приобретения продукции ведущих предприятий и фирм Рязанской области и других регионов», — отметили в правительстве региона.