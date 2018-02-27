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13:36, 27 февраля 2018 828

Живаго банк представил свои продукты на первом рязанском индустриальном форуме

Живаго банк представил свои продукты на первом рязанском индустриальном форуме

Живаго банк стал участником первого рязанского индустриального форума, который проходит в городе 27-28 февраля.

Во вторник губернатор Николай Любимов открыл выставку, организованную в рамках форума. На ней Живаго банк презентовал свои продукты.

Участники продемонстрируют достижения и перспективные разработки в области промышленности, строительных и финансовых отраслях и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Форум — это уникальная деловая среда для налаживания контактов и привлечения новых клиентов, а также для приобретения продукции ведущих предприятий и фирм Рязанской области и других регионов», — отметили в правительстве региона.


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