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14:33, 27 февраля 2018 931
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Жители путятинского села построили мост между двумя улицами 2

Жители путятинского села построили мост между двумя улицами

Фото: Издательство «Пресса»

Жители путятинского села Унгор построили мост между двумя улицами. Об этом сообщило издательство «Пресса».

150-метровый мост под названием «Жуков перешеек» пройдет по пойме реки Унгор. Он станет самой короткой дорогой до центра села, где находятся магазин, храм, сельская администрация, Дом культуры и библиотека.

Мост через реку был и до этого, но в очень изношенный.

«Для жителей улицы Курганной мост, можно сказать, стал связью с большой землей. Раньше жители этой улицы добирались до магазина или школы как могли. Набрасывали доски, слеги, — рассказала местная жительница Екатерина Кудрявцева. — Но когда наконец поняли, что дальше так продолжаться не может, созвали сход и решили построить мост своими силами, не без помощи сельской администрации, конечно».

По словам сельчан, название они придумали во время строительства моста.


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