Жители путятинского села построили мост между двумя улицами

Жители путятинского села Унгор построили мост между двумя улицами. Об этом сообщило издательство «
150-метровый мост под названием «Жуков перешеек» пройдет по пойме реки Унгор. Он станет самой короткой дорогой до центра села, где находятся магазин, храм, сельская администрация, Дом культуры и библиотека.
Мост через реку был и до этого, но в очень изношенный.
«Для жителей улицы Курганной мост, можно сказать, стал связью с большой землей. Раньше жители этой улицы добирались до магазина или школы как могли. Набрасывали доски, слеги, — рассказала местная жительница Екатерина Кудрявцева. — Но когда наконец поняли, что дальше так продолжаться не может, созвали сход и решили построить мост своими силами, не без помощи сельской администрации, конечно».
По словам сельчан, название они придумали во время строительства моста.