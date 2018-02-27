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13:59, 27 февраля 2018 1 239

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,1 миллиона

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,1 миллиона

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,150 миллиона. Строительство многоэтажки рядом с ЖК «Дядьково» уже завершилось.

Дом располагается в экологичном районе за городом, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в Рязани. Рядом с многоэтажкой «Рассвет» строится крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада.

Стоимость однокомнатных квартир (39,9 кв м) — от 1 236 900 рублей, двухкомнатных (52,6 кв м) — от 1 630 600.

Квартиры имеют стеклянные лоджии, просторные кухни и оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями. «Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — рассказали о новом доме в компании застройщика.

Для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья.

Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию узнать на сайте.


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