Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,1 миллиона

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,150 миллиона. Строительство многоэтажки рядом с ЖК «Дядьково» уже завершилось.
Дом располагается в экологичном районе за городом, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в Рязани. Рядом с многоэтажкой «Рассвет» строится крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада.
Стоимость однокомнатных квартир (39,9 кв м) — от 1 236 900 рублей, двухкомнатных (52,6 кв м) — от 1 630 600.
Квартиры имеют стеклянные лоджии, просторные кухни и оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями. «Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — рассказали о новом доме в компании застройщика.
Для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья.
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