Во вторник от льда очистили еще три улицы Рязани

Во вторник, 27 февраля, от льда очистили еще три улицы Рязани. Об этом
Более ста человек скалывали лед с тротуаров на улицах Большая, Введенская, Дзержинского. Они убрали примерно 1 600 «квадратов».
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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 27 февраля, от льда очистили еще три улицы Рязани. Об этом
Более ста человек скалывали лед с тротуаров на улицах Большая, Введенская, Дзержинского. Они убрали примерно 1 600 «квадратов».
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