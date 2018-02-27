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18:04, 27 февраля 2018 968
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Во вторник от льда очистили еще три улицы Рязани

Во вторник от льда очистили еще три улицы Рязани

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 27 февраля, от льда очистили еще три улицы Рязани. Об этом сообщил сайт администрации города.

Более ста человек скалывали лед с тротуаров на улицах Большая, Введенская, Дзержинского. Они убрали примерно 1 600 «квадратов».


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