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15:52, 27 февраля 2018 397

В Рязанской области запустят новый мобильный оператор TTK

В Рязанской области запустят новый мобильный оператор TTK

Весной 2018 года в Рязанской области начнет работу новый мобильный оператор ТТК Mobile. Жители Рязани и Сасова уже могут оставить заявку на получение SIM-карты на сайте, сообщили в пресс-службе оператора.

Отмечается, что первые абоненты, оформившие предзаказ, получат выгодный тарифный план «Первый». «Одним из преимуществ нового мобильного оператора ТТК Mobile является отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны», — рассказали представители ТТК.

По их словам, все исходящие звонки по России, в том числе и в поездках, входят в пакет минут внутри тарифного плана. Все разговоры внутри сети не тарифицируются. Остатки по пакетам услуг по истечении месяца не сгорают и переходят на следующий оплаченный период «Абонентам ТТК доступно конвергентное предложение „Единый счет“, которое позволяет экономить на услугах связи, подключая сразу несколько услуг от оператора. Конвергентный продукт может объединять на „Едином счете“ услуги „Домашнего интернета“ и „Мобильной связи“, а дополнительно абонент может подключить „Интерактивное телевидение“ или „ТВ без границ“ от ТТК. При этом ежемесячная стоимость услуги „Домашний Интернет“ на максимальной скорости может снизиться до 1 рубля в месяц», — говорится в сообщении.

Справка

TTK Mobile впервые стал доступен в июле 2017 года жителям Краснодарского края и Ростовской области. В настоящее время он доступен также абонентам в Челябинской области. В течение 2018 года продукт запустят по всей России. Действующие клиенты ТТК и новые абоненты смогут выбрать подходящий по объему услуг и стоимости тарифный план. Партнером ТТК стала компания Tele2.


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