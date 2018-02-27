В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом
Опасной погода будет во всей Центральной России.
Напомним, в ночь на среду, 28 февраля, в Рязанской области
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Фото: Pixabay.com
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Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.