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17:47, 27 февраля 2018 537
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В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности

В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра.

Опасной погода будет во всей Центральной России.

Напомним, в ночь на среду, 28 февраля, в Рязанской области будет до -29 градусов.


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