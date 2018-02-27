В Рязани с новой программой выступит «Пикник»

В Рязани с новой программой выступит группа «Пикник». Концерт пройдет 16 марта в филармонии.
Музыканты представят новую программу «Искры и канкан». «Каждое выступление группы — это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты», — анонсировали организаторы.
Со сцены прозвучат песни из одноименного нового альбома, а также уже знакомые зрителям «Египтянин», «У шамана три руки», «Из мышеловки», «Фиолетово-Черный».
Билеты можно приобрести в кассе филармонии, во всех точках продаж