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12:56, 27 февраля 2018 472

В Рязани с новой программой выступит «Пикник»

В Рязани с новой программой выступит «Пикник»

В Рязани с новой программой выступит группа «Пикник». Концерт пройдет 16 марта в филармонии.

Музыканты представят новую программу «Искры и канкан». «Каждое выступление группы — это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты», — анонсировали организаторы.

Со сцены прозвучат песни из одноименного нового альбома, а также уже знакомые зрителям «Египтянин», «У шамана три руки», «Из мышеловки», «Фиолетово-Черный».

Билеты можно приобрести в кассе филармонии, во всех точках продаж Kassy.ru и на сайте.


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