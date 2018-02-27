В Рязани на дороге водитель напал на мужчину с ребенком. Видео

В Рязани на дороге водитель напал на мужчину с ребенком. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел на пересечении улицы Горького и Новой. Водитель вышел из машины, остановившейся на светофоре и начал размахивать ключом перед мужчиной, который переходил дорогу вместе с ребенком.
«Дата неверная. Место действия: перекресток улица Горького — улица Новая. На видео все видно. Но когда она отъезжала, было продолжение: МЧ вытащил из машины здоровый рожковый ключ и начал им махать, как „самурай“», — написал очевидец.
Полиция заинтересовалась инцидентом. Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального управления МВД, по факту произошедшего проведут проверку.