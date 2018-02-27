В РНПК прошел шахматный турнир среди нефтяников

В АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернем обществе НК «Роснефть», прошел шахматный турнир среди молодых специалистов предприятия и школьников «Роснефть-класса».
В турнире, который состоял из отбора, полуфинала и финала, участвовали шесть пар начинающих и будущих нефтяников. Победителем стал ученик «Роснефть-класса».
По словам оператора технологических установок Вячеслава Федорова, участие в интеллектуальном турнире — это возможность встретиться и пообщаться. «Для кого-то это шанс продемонстрировать свои способности или просто получить опыт. В общем, каждый здесь получил то, что ему может пригодиться в дальнейшем», — отметил Федоров.
Оператор установки каталитического крекинга Сергей Михалев, в свою очередь, сравнил игру в шахматы и нефтепереработку. «Эти процессы очень схожие. Любое действие, любой ход необходимо обдумывать заранее, вести себя грамотно, иначе ошибка может стоить непоправимого проигрыша», — сказал он.
РНПК реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Довузовскую подготовку проходят 44 старшеклассника в двух «Роснефть-классах» в школе №43. На базе РГРТУ действует базовая кафедра «Химическая технология», где высшее образование получают 176 студентов.
В 2017 году в компанию пришли работать более шестидесяти операторов, прибористов, слесарей, электромонтеров, технологов и лаборантов из вузов и средних специальных учебных заведений. На предприятии действует Совет молодых специалистов, члены которого и организовали шахматный турнир.
«Это уже не первое мероприятие, где мы объединяем наших юных химиков, и молодых специалистов, — рассказала ведущий специалист отдела оценки и развития персонала АО „РНПК“ Ольга Мартьянова. — Делаем мы это для того, чтобы ребята уже сегодня приобщались к корпоративной культуре предприятия, к нашим традициям, им вместе вершить будущее нашего завода».