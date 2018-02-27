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15:43, 27 февраля 2018 298

В 2017 году за услугами Рязаньэнерго обратились более 29 тысяч потребителей

В 2017 году за услугами Рязаньэнерго обратились более 29 тысяч потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2017 году.

«Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться спросом у населения и организаций Рязанской области, о чем свидетельствуют 29 074 обращения по вопросам оказания услуг, поступивших в адрес предприятия», — сообщили в пресс-службе филиала.

За год специалисты филиала приняли 20 262 обращения по различным вопросам, в том числе по оказанию дополнительных услуг. С коммерческим учетом, установкой и заменой счетчиков было связано 2 399 обращений, еще 6 413 потребителей обратились за разъяснениями по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Энергетики провели четыре встречи с представителями малого и среднего бизнеса

«Стоит отметить, что специалисты Рязаньэнерго имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Сотрудники филиала ведут работу по информированию потребителей о реализации мероприятий „дорожной карты“ „Повышение доступности энергетической инфраструктуры“, процедуре и порядке технологического присоединения», — говорится в сообщении.

За год энергетики провели четыре встречи с представителями малого и среднего бизнеса, которые заключили с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт. «В ходе мероприятий сотрудники филиала ответили на вопросы заявителей, разъяснили принципы упрощенного процесса техприсоединения и формирования стоимости договоров, проинформировали о новой комплексной услуге „технологическое присоединение под ключ“, которая помогает клиенту максимально быстро и качественно осуществить все необходимые действия по подключению», — рассказали в пресс-службе.

Для обращения пользователи могут воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом»

Помимо личного обращения в офис обслуживания потребителей Рязаньэнерго, можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте МРСК Центра и Приволжья. Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети».

Обратится за консультацией, получить дополнительную информацию о предоставляемых Рязаньэнерго услугах можно также по телефону центра обслуживания потребителей филиала 8-(4912)-20-42-22 и бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра 8-800-100-33-00.


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