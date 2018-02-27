В 2017 году в Рязанской области по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 134 километра. Об этом
В прошлом году по этой программе ликвидировали 12 мест концентрации ДТП. Ожидается, что за счет проекта к концу 2018 года в области их количество уменьшится в два раза относительно уровня 2016 года. К 2025 году этот показатель должен составить 85%.
Все необходимые на 2018 год контракты заключат до 31 марта. Подрядчики сдадут объекты до 1 августа.
В этом году отремонтируют не менее 50% дорожной сети. К 2025 году — 85%.