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18:23, 27 февраля 2018 1 090
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В 2017 году в Рязанской области по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 134 километра

В 2017 году в Рязанской области по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 134 километра

В 2017 году в Рязанской области по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 134 километра. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В прошлом году по этой программе ликвидировали 12 мест концентрации ДТП. Ожидается, что за счет проекта к концу 2018 года в области их количество уменьшится в два раза относительно уровня 2016 года. К 2025 году этот показатель должен составить 85%.

Все необходимые на 2018 год контракты заключат до 31 марта. Подрядчики сдадут объекты до 1 августа.

В этом году отремонтируют не менее 50% дорожной сети. К 2025 году — 85%.


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