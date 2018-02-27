Тина Канделаки приедет в Рязань. Генеральный продюсер «Матч ТВ» встретится со студентами в Рязанском государственном медуниверситете в рамках проекта «Диалог на равных».
Канделаки поговорит с рязанской публикой о медиасмыслах и перспективах развития контента.
Заявки на участие в мероприятии принимают через систему АИС «Молодежь России». В этот же день Тина Канделаки станет спикером форума «Цифровая трансформация региона» на тему «Личностная мотивация и рост в современном цифровом обществе».
«Меня многие вузы приглашают для встречи со студентами. Я всегда рада встретиться со студентами, так как именно они — будущее страны», — написала журналистка на своей странице Instagram.
Справка
«Диалог на равных» — проект федерального агентства по делам молодежи, который представляет собой встречи-дискуссии молодежи с известными и успешными людьми. В Рязанской области проект реализует министерство образования и молодежной политики.