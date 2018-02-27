Спасатели рассказали рязанцам, как правильно кататься с горок

Спасатели рассказали рязанцам, как кататься с горок. Правила
Жителям области не рекомендуют ходить на многолюдные горки с крутыми скатами и трамплинами. Родителям напомнили о необходимости следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Также надо рассказать детям об элементарной безопасности: нельзя перебегать ледяную горку, стоять под ней и мешать другим.
Особенно спасатели отметили опасность катания на «ватрушках»: они могут развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси при спуске. На надувных санках не стоит кататься вдвоем, стоя, а также рядом с деревьями или с трамплина.
В МЧС подчеркнули, что не следует ходить на горку пьяными.