Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит потепление. Об этом сообщает
«По Москве все три последние ночи самые холодные. Ночь с 26 на 27 февраля показала -21,7 градусов. По отношению к среднесуточной температура вчера была на 11,8 градусов ниже нормы, сегодня на 10 градусов. Антициклон продолжает стоять над Скандинавским полуостровом, но с юга на Черное море выходит средиземноморский циклон, который будет пытаться вытеснить его на северо-восток. Борьба продолжится до начала марта», — отметил Цыганков.
По его словам, потепление придет в столичный регион 2 марта.
«Ночь на 28 февраля будет малооблачной, ожидается небольшой снег — меньше одного миллиметра. Температура ночью -22 градусов, до -29 градусов по области, днем -10, -15 градусов. Завтра ожидается днем -12, -14 градусов, в четверг уже потеплее -8, -12 градусов, но в этот день южный циклон даст усиление ветра до 15 метров в секунду. 2 марта будет -5, -10 градусов, а к 5 марта уже -1, -6 градусов. То есть плавный спад морозов ожидается уже со 2 марта», — заключил Цыганков.