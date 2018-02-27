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12:25, 27 февраля 2018 2 286
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Сгоревшая в Песочне «Нива» принадлежала многодетной семье врачей

Сгоревшая в Песочне «Нива» принадлежала многодетной семье врачей

Владелец автомобиля Niva Urban, сгоревшего в Песочне во вторник, 27 февраля, ищет очевидцев происшествия. Об этом мужчина написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам рязанца, машину подожгли. Как рассказали RZN.info в региональном ГУ МЧС, поджог — предварительная причина произошедшего, окончательные результаты станут известны в течение десяти дней.

«Сегодня ночью (27.02.2018) в 4:15 в закрытом дворе моего дома по адресу: Рязань, улица Песоченская, дом №8, подожгли мой автомобиль Lada 4×4. Это был целенаправленный поджог. Так установили эксперты МЧС. Умоляю, если кто что-либо видел, откликнитесь! Важна каждая мелочь», — написал мужчина.

Он подчеркнул, что у него многодетная семья, сам мужчина, как и супруга, работает врачом.

«Я и супруга — врачи. Честные врачи. Никому дорогу не переходили и по службе были только врачебные победы. Даже ума не приложу, как теперь ездить на работу в район за 85 км на дежурства, как отвозить детей в детский садик и школу на другом конце города, как забирать оттуда. Супруга в декретном отпуске. Впахиваю, как проклятый, на трех работах», — отметил пострадавший.

Рязанец попросил сообщить ему любую известную информацию.

Напомним, на тушение выезжал один пожарный расчет.

Фото Романа Симакова


© RZN.info

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