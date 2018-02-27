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11:31, 27 февраля 2018 924
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Рязанская дольщица отсудила у застройщика неустойку

Рязанская дольщица отсудила у застройщика неустойку

Рязанская дольщица отсудила у застройщика неустойку. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Женщина заключила с ООО «Звездный» договор долевого участия в строительстве жилья. Компания обязалась сдать дом не позднее 30 июня 2017 года. Рязанке должны были передать однокомнатную квартиру в течение трех месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию.

Стройфирма до сих пор не передала дольщице квартиру.

Истица просила суд взыскать с ответчика более 108 тысяч неустойки, 50 тысяч моральной компенсации, а также 50% штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Суд постановил взыскать с ООО «Звездный» неустойку за нарушение срока передачи квартиры, компенсацию морального вреда и штраф.

«Руководствуясь положениями статьи 333 ГК РФ, суд снизил размер неустойки и штрафа, поскольку заявленный размер явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства. Кроме того, судом снижен размер компенсации морального вреда», — отметили в пресс-службе.

Решение суда еще не вступило в законную силу.


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