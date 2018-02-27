Рязанец стал танцором года по версии всероссийской премии «Кардо»

Рязанец Константин Петров стал танцором года по версии всероссийской премии «Кардо». Об этом сообщил пресс-релиз ее штаба.
Жюри объявили имена лучших представителей в Ставрополе, 18 февраля.
Константин Петров из Рязани — представитель хип-хопа, хауса и брейкданса, победитель чемпионата России по хаусу.
В число победителей также вошли конкурсанты из Москвы, Казани, Бийска, Волгограда, которые участвовали в различных номинациях.
«Кардо» — премия за вклад в будущее уличного искусства и спорта. Премия прошла в России впервые.