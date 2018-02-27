Рязанцев пригласили на фестиваль «Во!СемьЯ!»

В воскресенье, 4 марта, в ТРЦ «М5 Молл» пройдет фестиваль «Во!СемьЯ!». Рязанцев ждут конкурсы и презентация новых проектов для развития семейного досуга.
В программе восемь конкурсов: смотр — показ стилизованной зимней обуви «Валенки Рязанские», показ авторских костюмов «Карнавал», спортивный конкурс для всей семьи «Семьеборье», конкурс авторских стихотворений «Семейные ценности», конкурс поделок на тему «Кормушка для птиц», конкурс рисунков на тему «Символ года», конкурс семейных фотографий «Зимние забавы» и видео-конкурс «Мы вам покажем!».
Победители получат сертификат на двоих на целый день от акваклуба «Акапулько», занявшие второе место — сертификат на 1000 рублей от магазина слингов и игрушек «Мамазин».
В фестивале могут поучаствовать все желающие. Начало в 12 часов.