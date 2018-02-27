Российским медалистам подарят автомобили «БМВ»

Российским медалистам подарят автомобили BMW. Еще до окончания Олимпиады, прошедшей в Пхенчхане, закупили 140 автомобилей, пишет
В понедельник, 26 февраля, российские спортсмены, выступавшие на Играх-2018 в нейтральном статусе, вернулись в страну. 28 февраля победители и призеры приедут в Кремль, где Владимир Путин вручит им государственные награды.
После летних Игр в Рио российские спортсмены также получали автомобили BMW. В этом году обладателям «золота» подарят X6, «серебра» — X5, а «бронзы» — X4.
Перед вручением машины привезли на Красную площадь. На автомобилях можно увидеть фамилии российских спортсменов.
Подарки уже готовы! pic.twitter.com/orzFVfc1HQ— Роман Бабаян (@robabayan) 27 февраля 2018 г.