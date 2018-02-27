Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:29, 27 февраля 2018 397
 0    0

Российским медалистам подарят автомобили «БМВ» 1

Российским медалистам подарят автомобили «БМВ»

Российским медалистам подарят автомобили BMW. Еще до окончания Олимпиады, прошедшей в Пхенчхане, закупили 140 автомобилей, пишет Tjournal.

В понедельник, 26 февраля, российские спортсмены, выступавшие на Играх-2018 в нейтральном статусе, вернулись в страну. 28 февраля победители и призеры приедут в Кремль, где Владимир Путин вручит им государственные награды.

После летних Игр в Рио российские спортсмены также получали автомобили BMW. В этом году обладателям «золота» подарят X6, «серебра» — X5, а «бронзы» — X4.

Перед вручением машины привезли на Красную площадь. На автомобилях можно увидеть фамилии российских спортсменов.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
22:29, 27 февраля 2018
Российским медалистам подарят автомобили «БМВ» 1
20:20, 27 февраля 2018
Турниры по хоккею с шайбой будут проходить в Рязани каждую неделю до конца сезона
16:17, 27 февраля 2018
Четырех «десантниц» вызвали в сборную России
13:17, 27 февраля 2018
Рязанский дзюдоист взял бронзу на турнире «Большого шлема» в Германии
12:08, 27 февраля 2018
Плей-офф близко. В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 53 169
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 821
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 24 702
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 654
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 18 390
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
Все новости
Форум