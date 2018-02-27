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21:09, 27 февраля 2018 3 381
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Россия лишится права проводить международные соревнования — СМИ

Россия лишится права проводить международные соревнования — СМИ

Начиная с 1 апреля 2018 года Россия не сможет подавать заявки и проводить любые международные соревнования из-за несоответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает «Чемпионат».

Как отмечает издание, запрет может быть наложен из-за изменений в Международном стандарте соответствия кодексу WADA для подписавших сторон (ISCCS).

Согласно документу, заявки на спортивные мероприятия будут приниматься только от стран, правительства которых одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу WADA.

Если на турнир уже подписан соответствующий контракт, запрет на него распространяться не будет.


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