Начиная с 1 апреля 2018 года Россия не сможет подавать заявки и проводить любые международные соревнования из-за несоответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает «
Как отмечает издание, запрет может быть наложен из-за изменений в Международном стандарте соответствия кодексу WADA для подписавших сторон (ISCCS).
Согласно документу, заявки на спортивные мероприятия будут приниматься только от стран, правительства которых одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу WADA.
Если на турнир уже подписан соответствующий контракт, запрет на него распространяться не будет.