Прио-Внешторгбанк станет площадкой для практики студентов-экономистов

Во вторник, 27 февраля, в Прио-Внешторгбанке состоялся научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам в подготовки студентов-экономистов. Участниками семинара стали представители рязанских вузов — РГУ имени Есенина, РГРТУ и Академии ФСИН.
Как отметили собравшиеся, многие выпускники после окончания вуза идут работать в банк, а затем сталкиваются с рядом трудностей, о которых не подозревали во время учебы. По мнению начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Ирины Мишуткиной, им не хватает знаний в сфере практического анализа, умения применять полученные теоретические знания на практике.
«Многих специалистов, которые приходят к нам работать, приходится переучивать заново, что влечет за собой ряд временных затрат. Взаимодействие с вузами поможет обратить внимание на ряд аспектов, которые пригодятся на работе в будущем, и позволит банкам искать себе сотрудников», — сказала Мишуткина.
По словам профессора Академии Ольги Чепик, помочь будущим специалистам в освоении специальности банкиры могут, предоставив для прохождения практики свои площадки. «В своей работе преподаватели должны опираться на сотрудничество с банками, где студенты могут проходить практику. Прио-Внешторгбанк может стать такой площадкой, ведь здесь созданы необходимые условия для изучения экономической специальности на практике», — подчеркнула Чепик.
На семинаре обсудили и другие аспекты, связанные с вопросами сотрудничества банка и вузов. Участники встречи высказались за создании на базе банка площадки для практики экономистов.