После операции по уменьшению головы воспитанника детдома доставили в Рязань

Трехлетнего Матвея из рязанского детского дома доставили из московской клиники, где ему провели
После операции мальчик провел месяц в больнице, где за ним ухаживала няня-сиделка.
«Голова у Матвея значительно уменьшена, он пытается держать ее самостоятельно. Ему очень нравится сидеть в специальном стульчике, а не лежать. Впереди длинный процесс реабилитации», — говорится в сообщении.
В Рязань ребенка привезли на специально оборудованном реанимобиле с реанимационный бригадой. После карантина его переведут в обычную группу.
Напомним, детский нейрохирург Дмитрий Зиненко посещал рязанский детский дом, где и увидел Матвея. Ребенку провели две операции, которые позволили как минимум в два раза сократить объем головы.