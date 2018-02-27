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13:34, 27 февраля 2018 734
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Площадка для скейтбордистов и велодорожки. Рязанцы обсудили эскизы трех парков

Площадка для скейтбордистов и велодорожки. Рязанцы обсудили эскизы трех парков

Жители Московского района Рязани обсудили эскизы Комсомольского парка, парков Гагарина и Морской славы. Об этом сообщил сайт администрации города.

Горожане хотят, чтобы 90% парка Морской славы занимали рекреационные и мемориальные зоны с аллеями и тропинками, а оставшуюся территорию — детские площадки. На примыкающей к оврагу части хотят сделать смотровые площадки и беседки. Все мемориальные объекты поднимут на пьедесталы для безопасности детей.

В парке Гагарина планируют очистить территориюю около ДК «Приокский». В нем организуют велодорожку, площадку для скейтбордистов и огороженную территорию для выгула собак.

Также предлагают реконструировать сцену для проведения культурно-массовых мероприятий.

«Для того, чтобы подчеркнуть космическую тему парка, в нем предлагается установить тематическую парковую скульптуру, а также малые архитектурные формы, объединенные общим художественным замыслом», — отметили в пресс-релизе.

В Комсомольском парке разобьют цветники, устроят освещение и поставят скамьи. Также обустроят спортивные площадки и развлектельную зону с открытыми беседками и танцевальной площадкой.

Эскизы обсуждали около ста человек, в большинстве — жители домов у Комсомольского парка.

«С 2012 года мы боремся за этот парк. И сейчас, когда благоустройство зависит от нашей активности, я очень прошу всех проголосовать за эту территорию», — отметила председатель комитета активистов Комсомольского парка Татьяна Лисичкина.

Горожане предложилии учесть в плане площадку под барбекю: сейчас она уже существует и активно используется. Собаководы попросили добавить в план огороженную сеткой и освещенную площадку для выгула собак.

«У меня небольшая собака, спаниель, — рассказала жительница Татьяна, — я гуляю с ней в парке по вечерам. Разумеется, выбираю те места, которые освещены. Мы бы с радостью выгуливали своих собак на отдельной территории, если к ней будет проложена тропинка и сделано освещение».

Также рязанцы говорили об установке памятно-мемориальной стелы и создании моста через ручей.

Эскизы выставят на рейтинговое голосование 18 марта.

На общественные обсуждения приглашают всех желающих по следующим адресам:

  • Октябрьский район: КДЦ «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13), 27 февраля, с 18:00 до 20:00.

  • Московский район: МАУК «ДК «Приокский» (улица Октябрьская, дом №5), 28 февраля, с 18:00 до 19:30.

Ранее в Рязани презентовали проекты благоустройства городских парков.


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