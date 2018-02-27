Николай Любимов заинтересовался ипотекой под 3,25% от «Зеленого сада» и «Сбербанка»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проявил интерес к ипотеке под 3,25% от компании «Зеленый сад». Во вторник, 27 февраля, после открытия Рязанского индустриального форума глава региона осмотрел стенд компании, сообщили в пресс-службе застройщика.
Любимов поинтересовался, под какой процент сейчас можно получить ипотеку. Замгендиректора компании по коммерческим вопросам Лиана Гокчян рассказала, что в настоящее время клиентам «Зеленого сада» доступна ипотека по минимальной ставке 3,25%.
«Основой для расчета служит ставка 6% годовых, действующая по программе „Сбербанка“ „Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми“. Из нее вычитается субсидия в размере 2,75%, предоставляемая компанией „Зеленый сад“ на первый год кредитования. В результате ставка в течение первого года составляет 3,25% годовых», — пояснила Гокчян.
Ипотечный кредит по такой ставке могут получить семьи, в которых родился второй или третий ребенок. Условия действуют с 7 февраля, но уже четыре семьи успели оформить ипотеку под такой процент.
Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева в разговоре с губернатором отметила, что «Зеленый сад» — одна их ведущих строительных компаний региона, которая «известна качеством возводимого жилья».
«Отлично, ребята, молодцы. Это очень хорошо, что у нас есть такие застройщики», — сказал Любимов, обращаясь к представителям компании.