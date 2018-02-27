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16:02, 27 февраля 2018 4 484
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На индустриальном форуме Любимову показали холодный асфальт и умные перекрестки. Фото

На индустриальном форуме Любимову показали холодный асфальт и умные перекрестки. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На индустриальном форуме Любимову показали холодный асфальт и умные перекрестки. Во вторник, 27 февраля, губернатор поучаствовал в церемонии открытия.

Вместе с зампредом правительства Олегом Булековым и министром транспорта Андреем Савичевым губернатор осмотрел выставку достижений и перспективных разработок в промышленности, строительстве и ЖКХ.

Губернатор особо заинтересовался технологией холодного асфальта, который используется при трещинах в дорожном полотне.

Также глава региона более подробно ознакомился со стендом системы умных перекрестков, которая с помощью камер видеонаблюдения регулирует время работы светофоров.

«Для нас важно, что мы открываем такую выставку и на ней представят инновационные проекты рязанских предприятий, которые помогают сделать жизнь рязанцев лучше. Инновационные предприятия — это возможность выбрать качественные места и налоги в бюджет, которые будут потрачены на социальные нужды», — отметил Любимов.

По его словам, регион уже переходит к цифровой экономике.

«Без нацеленности на новые технологии у нас ничего не сможет получиться», — заключил губернатор.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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