На индустриальном форуме Любимову показали холодный асфальт и умные перекрестки. Фото

На индустриальном форуме Любимову показали холодный асфальт и умные перекрестки. Во вторник, 27 февраля, губернатор поучаствовал в церемонии открытия.
Вместе с зампредом правительства Олегом Булековым и министром транспорта Андреем Савичевым губернатор осмотрел выставку достижений и перспективных разработок в промышленности, строительстве и ЖКХ.
Губернатор особо заинтересовался технологией холодного асфальта, который используется при трещинах в дорожном полотне.
Также глава региона более подробно ознакомился со стендом системы умных перекрестков, которая с помощью камер видеонаблюдения регулирует время работы светофоров.
«Для нас важно, что мы открываем такую выставку и на ней представят инновационные проекты рязанских предприятий, которые помогают сделать жизнь рязанцев лучше. Инновационные предприятия — это возможность выбрать качественные места и налоги в бюджет, которые будут потрачены на социальные нужды», — отметил Любимов.
По его словам, регион уже переходит к цифровой экономике.
«Без нацеленности на новые технологии у нас ничего не сможет получиться», — заключил губернатор.