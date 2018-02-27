Любимов остался в шестом десятке Национального рейтинга

Рязанский губернатор Николай Любимов занял 61-е место в Национальном рейтинге глав регионов за январь-февраль 2018 года. Список опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» во вторник, 27 февраля. За четыре месяца он потерял одну позицию.
Эксперты отмечают, что губернаторы нового призыва ориентированы на решение сложных задач. Так, Николай Любимов в регионе включается в местную политическую практику и выдвигает новые идеи.
Также эксперты подчеркивают, что губернатор наладил работу с и.о. мэра Рязани Сергеем Крабасовым.
«Здесь не видно традиционно российского «перетягивания одеяла», — отмечают аналитики.
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