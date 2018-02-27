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12:38, 27 февраля 2018 582
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Любимов остался в шестом десятке Национального рейтинга

Любимов остался в шестом десятке Национального рейтинга

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанский губернатор Николай Любимов занял 61-е место в Национальном рейтинге глав регионов за январь-февраль 2018 года. Список опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» во вторник, 27 февраля. За четыре месяца он потерял одну позицию.

Эксперты отмечают, что губернаторы нового призыва ориентированы на решение сложных задач. Так, Николай Любимов в регионе включается в местную политическую практику и выдвигает новые идеи.

Также эксперты подчеркивают, что губернатор наладил работу с и.о. мэра Рязани Сергеем Крабасовым.

«Здесь не видно традиционно российского «перетягивания одеяла», — отмечают аналитики.

Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.


© RZN.info

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