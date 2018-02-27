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22:46, 27 февраля 2018 729
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Любимов пообещал поддерживать развитие КВН в регионе

Любимов пообещал поддерживать развитие КВН в регионе

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 27 февраля, губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими КВНщиками, которые поучаствовали в 29-м международном фестивале «КиВиН — 2018» в Сочи. По его результатам две команды из Рязанской области попали в лигу высшего эшелона: «Умные люди» и «Сборная полицейских и других жителей Рязанской области». Результат рязанцев в этом году можно назвать одним из лучших за всю историю развития КВН в регионе.

Николай Любимов встретился с рязанскими десантниками, которые вошли в состав команды «Умные люди». Встреча прошла в неформальной обстановке в одном из городских кафе.

Любимов за чашкой чая расспросил КВНщиков об их впечатлениях от выступления на большой сцене, спросил, как те создают свои шутки, и обещал оказать всяческую поддержку в дальнейшем: «Мы продолжим поддерживать движение КВН в регионе, помогать лучшим рязанским командам выступать в лигах высшего эшелона, заявлять о себе».

По мнению губернатора, КВН — это яркая тема, которая способна людей научить улыбаться. Во время беседы он сам активно шутил и поделился собственным мнением относительно чувства юмора: «Я вообще считаю, что показатель ума — это не только образованность и внутренняя интеллигентность, но и чувство юмора. Человек, у которого есть чувство юмора, однозначно не может быть глупым».

В завершении встречи Николай Любимов принял приглашение КВНщиков на открытие сезона межрегиональной рязанской лиги, которое состоится 20 марта 2018 года.

Отметим, что в регионе уже 16 лет существует лига КВН и ежегодно разыгрывается Кубок губернатора.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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