Любимов пообещал поддерживать развитие КВН в регионе

Во вторник, 27 февраля, губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими КВНщиками, которые поучаствовали в 29-м международном фестивале «КиВиН — 2018» в Сочи. По его результатам две команды из Рязанской области попали в лигу высшего эшелона: «Умные люди» и «Сборная полицейских и других жителей Рязанской области». Результат рязанцев в этом году можно назвать одним из лучших за всю историю развития КВН в регионе.

Николай Любимов встретился с рязанскими десантниками, которые вошли в состав команды «Умные люди». Встреча прошла в неформальной обстановке в одном из городских кафе.

Любимов за чашкой чая расспросил КВНщиков об их впечатлениях от выступления на большой сцене, спросил, как те создают свои шутки, и обещал оказать всяческую поддержку в дальнейшем: «Мы продолжим поддерживать движение КВН в регионе, помогать лучшим рязанским командам выступать в лигах высшего эшелона, заявлять о себе».

По мнению губернатора, КВН — это яркая тема, которая способна людей научить улыбаться. Во время беседы он сам активно шутил и поделился собственным мнением относительно чувства юмора: «Я вообще считаю, что показатель ума — это не только образованность и внутренняя интеллигентность, но и чувство юмора. Человек, у которого есть чувство юмора, однозначно не может быть глупым».

В завершении встречи Николай Любимов принял приглашение КВНщиков на открытие сезона межрегиональной рязанской лиги, которое состоится 20 марта 2018 года.

Отметим, что в регионе уже 16 лет существует лига КВН и ежегодно разыгрывается Кубок губернатора.