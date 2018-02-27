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19:04, 27 февраля 2018 1 771
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Изменения в законе об участии в долевом строительстве приведут к росту цен на жилье — эксперты

Изменения в законе об участии в долевом строительстве приведут к росту цен на жилье — эксперты

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Изменения в законе об участии в долевом строительстве приведут к росту цен на жилье. Об этом заявили эксперты во вторник, 27 февраля, на первом индустриальном форуме.

Перед его открытием прошел круглый стол с представителями строительного и финансового секторов. Модератором встречи выступил главный редактор раздела «Недвижимость» портала RZN.info Денис Абраков. Участники круглого стола обсудили изменения в законе № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Встреча началась с выступления замминистра строительного комплекса Сергея Семенова, который обратил внимание на показатели 2017 года. Он рассказал, что в минувшем году в Рязанской области построили 713,5 тысяч квадратных метров жилья и продали 13,5 тысяч квартир, из них более половины — «первичка». «Это самый лучший показатель, который имела Рязанская область за все время существования». По его мнению, большое влияние на этот рост оказало развитие ипотечного кредитования: «В прошлом году совершено сделок на 15,3 млрд рублей. Рост 136%. В основном каждая, наверное, третья квартира на рынке реализована с помощью ипотечного кредитования».

Семенов отметил, что наряду с тем увеличилось количество обманутых дольщиков и проблемных объектов строительства. В виду того, что проблема приобрела не только региональной, но и общероссийский характер, в закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» понадобилось внести изменения. Более жесткие правила к застройщикам вступят в силу с 1 июля 2018 года. В числе изменений: минимальный трехлетний опыт работы на рынке жилищного строительства; площадь объектов, которые уже введены компанией в эксплуатацию — не менее 10 тысяч квадратных метров, а 10% от стоимости будущего дома должно быть размещено застройщиком на счету в специально уполномоченном банке. Кроме того, с 1 июля планируется ввести в действие правило: одно разрешение на строительство — один застройщик. Эти поправки нацелены на полную отмену к 2020 году долевого строительства и приведут к тому, что застройщик будет иметь право продавать лишь готовое жилье.

По мнению гендиректора ООО ГК «Единство» Антона Воробьева, в ближайшие три-четыре года объемы строительства резко снизятся, а с рынка будут вытеснены некоторые ее участники: «Логика законодательства направлена на то, что это должен быть только специализированный застройщик».

Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен на жилье после вступления в силу новой редакции закона. «Конечно, рост цен будет. Это естественный процесс. Но, чтобы рынок мог развиваться цивилизованно, необходимо конструктивное взаимодействие между риелторами, застройщиками и банками», — отметил гендиректор Центрального агенства недвижимости Андрей Некрасов.

В заключении встречи эксперты пришли к выводу, что процесс формирования изменений еще не завершился.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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