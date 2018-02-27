18-летняя рязанка устроила в своей квартире склад «синтетики». Видео

18-летняя рязанка устроила в своей квартире склад «синтетики». Наркотики она распространяла в городе через «закладки»,
Крупную партию «синтетики» рязанка получила из другого региона через интернет-магазин. Дома она расфасовала наркотики по небольшим пакетам.
У злоумышленницы нашли 388 граммов «синтетики». В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Сейчас полицейские выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.