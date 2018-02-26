За девять лет в Рязанской области в 12 раз сократилась смертность от туберкулеза

За девять лет в Рязанской области в три раза сократилась заболеваемость туберкулезом и в 12 раз — смертность от него. Об этом
В прошлом году в области были самые низкие за многолетний период наблюдения эпидемиологические показатели по туберкулезу.
При этом стаили более частыми случаи внелегочных форм туберкулеза и сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией.
«Каждый десятый среди заболевших имел либо внелегочную локализацию процесса, либо ВИЧ-инфекцию. Это требует усиления междисциплинарного взаимодействия по выявлению и профилактике туберкулеза», — уточнили в минздраве.
Отмечается, что в январе в областном клиническом противотуберкулезном диспансере открыли «Школу больного туберкулезом». Ее задача — «формированить приверженности пациентов к лечению».