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15:07, 26 февраля 2018 438
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За девять лет в Рязанской области в 12 раз сократилась смертность от туберкулеза

За девять лет в Рязанской области в 12 раз сократилась смертность от туберкулеза

Фото: Pixabay.com

За девять лет в Рязанской области в три раза сократилась заболеваемость туберкулезом и в 12 раз — смертность от него. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В прошлом году в области были самые низкие за многолетний период наблюдения эпидемиологические показатели по туберкулезу.

При этом стаили более частыми случаи внелегочных форм туберкулеза и сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией.

«Каждый десятый среди заболевших имел либо внелегочную локализацию процесса, либо ВИЧ-инфекцию. Это требует усиления междисциплинарного взаимодействия по выявлению и профилактике туберкулеза», — уточнили в минздраве.

Отмечается, что в январе в областном клиническом противотуберкулезном диспансере открыли «Школу больного туберкулезом». Ее задача — «формированить приверженности пациентов к лечению».


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