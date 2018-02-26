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11:58, 26 февраля 2018 10 850
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В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж

В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 26 февраля, в Семчине открылся новый детский сад «Солнечный город». Торжественное мероприятие посетил глава региона Николай Любимов и и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.

Экскурсию по новому зданию для гостей провела заведующая детсада Наталья Борисенко. Глава региона осмотрел прачечную, столовую, спальни, спортзал, кабинеты логопеда и психолога, помещение для робототехники и группы, каждая из которых оборудована санузлом и персональной столовой. После экскурсии для властей показали концерт первые воспитанники детсада.

Как рассказала Наталья Борисенко, в учреждение уже зачислено 150 детей, 60 из которых — в ясельные группы. Всего в детсад пойдут 220 детей, которых будут обучать 22 педагога. Помимо воспитателей с ними будут работать учитель-логопед, психолог, инструктор по физической культуре, хореограф и педагоги допобразования. Первых воспитанников дестад начнет принимать 1 марта.

Как отметил губернатор, построить детский сад удалось благодаря федеральной поддержке. Так, на возведение потратили 190 млн, из которых 135 — из казны государства. «Строительство новых детсадов будет лишь повышать демографию. Уверен, что в этом садике детям будет уютно и они запомнят тепло, которое дарили им воспитатели», — сказал Любимов. Он пожелал удачи, здоровья и добра будущим воспитанникам нового детсада.

По его словам, в Рязанской области дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детсадах.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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