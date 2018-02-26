В Сапожке многодетный отец хотел отогреть трубу и сжег дом

В Сапожке многодетный отец пытался отогреть водопроводную трубу и сжег дом. Об этом сообщило издательство «
Сигнал о возгорании на улице Рязанской
Дом тушили три часа. Работу осложняло то, что с улицы не было видно огня.
«Огню было куда нырнуть и спрятаться, — рассказал начальник ПСЧ-36 Александр Кулябин. — Внутренняя планировка тоже этому способствовала. При общей площади примерно 10×8 метров дом был распланирован на много маленьких комнат, перегородки и потолки отделаны несколькими слоями горючих материалов, пластика».
Никто не пострадал.
Хозяин дома пояснил, что пытался разжечь газовую горелку, чтобы отогреть замерзшую водопроводную трубу в подполе дома. Когда горелка резко вспыхнула, он выронил ее.
Напомним, это не первый подобный случай за выходные: дом таким же образом