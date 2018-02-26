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11:13, 26 февраля 2018 2 457
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В Сапожке многодетный отец хотел отогреть трубу и сжег дом

В Сапожке многодетный отец хотел отогреть трубу и сжег дом

Фото: Издательство «Пресса»

В Сапожке многодетный отец пытался отогреть водопроводную трубу и сжег дом. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании на улице Рязанской поступил в воскресенье, 25 февраля, в 17:13. На место выезжали два пожарных расчета, полицейские, медики, а также сотрудники газовой службы и электрики.

Дом тушили три часа. Работу осложняло то, что с улицы не было видно огня.

«Огню было куда нырнуть и спрятаться, — рассказал начальник ПСЧ-36 Александр Кулябин. — Внутренняя планировка тоже этому способствовала. При общей площади примерно 10×8 метров дом был распланирован на много маленьких комнат, перегородки и потолки отделаны несколькими слоями горючих материалов, пластика».

Никто не пострадал.

Хозяин дома пояснил, что пытался разжечь газовую горелку, чтобы отогреть замерзшую водопроводную трубу в подполе дома. Когда горелка резко вспыхнула, он выронил ее.

Напомним, это не первый подобный случай за выходные: дом таким же образом сжег житель Ермиши. Он хотел прогреть машину


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