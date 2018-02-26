В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. Информация об этом
Синоптики считают погоду опасной во всех областях ЦФО, кроме Воронежской. Там объявили «желтый» уровень.
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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. Информация об этом
Синоптики считают погоду опасной во всех областях ЦФО, кроме Воронежской. Там объявили «желтый» уровень.
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