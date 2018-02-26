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9:42, 26 февраля 2018 3 384
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В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

Синоптики считают погоду опасной во всех областях ЦФО, кроме Воронежской. Там объявили «желтый» уровень.


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