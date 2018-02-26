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10:16, 26 февраля 2018 6 251
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В ГИБДД рассказали о массовой аварии на Северной окружной

В ГИБДД рассказали о массовой аварии на Северной окружной

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали о массовой аварии, которая произошла утром 26 февраля на Северной окружной дороге.

По предварительной информации, при столкновении пяти автомобилей никто из людей не пострадал. Движение в сторону города, которое было парализовано из-за ДТП, уже восстановили.


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