В ГИБДД рассказали о массовой аварии на Северной окружной

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали о
По предварительной информации, при столкновении пяти автомобилей никто из людей не пострадал. Движение в сторону города, которое было парализовано из-за ДТП, уже восстановили.
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В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали о
По предварительной информации, при столкновении пяти автомобилей никто из людей не пострадал. Движение в сторону города, которое было парализовано из-за ДТП, уже восстановили.
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