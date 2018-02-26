Угрожавшую судье кубком рязанку оштрафовали на десять тысяч

Угрожавшую судье кубком жительницу Шилова оштрафовали на десять тысяч рублей. Об этом
3 ноября 2017 года женщина на судебном заседании оскорбила судью «бранными словами, содержащими унизительную оценку» и неоднократно «совершала выпады» в ее сторону металлическим кубком.
Подсудимую признали виновной в преступлении по части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия). Ее оштрафовали на десять тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.