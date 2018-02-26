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15:46, 26 февраля 2018 731
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Угрожавшую судье кубком рязанку оштрафовали на десять тысяч

Угрожавшую судье кубком рязанку оштрафовали на десять тысяч

Фото: Pixabay.com

Угрожавшую судье кубком жительницу Шилова оштрафовали на десять тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

3 ноября 2017 года женщина на судебном заседании оскорбила судью «бранными словами, содержащими унизительную оценку» и неоднократно «совершала выпады» в ее сторону металлическим кубком.

Подсудимую признали виновной в преступлении по части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия). Ее оштрафовали на десять тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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