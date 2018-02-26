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22:09, 26 февраля 2018 320
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Шацкая стройфирма выплатила работникам более 270 тысяч долга по зарплате

Шацкая стройфирма выплатила работникам более 270 тысяч долга по зарплате

Фото: Pixabay.com

Шацкая стройфирма выплатила работникам более 270 тысяч долга по зарплате. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Директор фирмы некоторое время начислял, но не выплачивал деньги 26 работникам. Они обратились в суд, который удовлетворил их требования.

Судебный пристав-исполнитель предупредил представителя фирмы, что при несвоевременном выполнении требований, придется выплатить исполнительный сбор. Он мог составить 260 тысяч рублей.

«Реакция сработала мгновенно: руководитель должника-юридического лица дал поручение бухгалтеру о незамедлительной выдаче денежных средств в счет погашения задолженности по заработной плате своим подчиненным», — отметили в пресс-службе приставов.


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