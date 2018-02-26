Самым продаваемым музыкантом 2017 года стал Эд Ширан

Самым продаваемым музыкантом 2017 года стал британец Эд Ширан. Его третий студийный альбом Divide получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах, передает «
Самой продаваемой композицией альбома признали Shape of You.
Впервые в рейтинге IFPI на первом месте оказался альбом и композиция одного музыканта.
В 2016 году рейтинг возглавлял канадский рэпер Дрейк. В 2017 году он оказался на втором месте с альбомом More Life.
«Тройку» замкнула кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт с шестым студийным альбомом Reputation.
В топ-10 также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.
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