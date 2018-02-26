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22:51, 26 февраля 2018 284
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Самым продаваемым музыкантом 2017 года стал Эд Ширан

Самым продаваемым музыкантом 2017 года стал Эд Ширан

Самым продаваемым музыкантом 2017 года стал британец Эд Ширан. Его третий студийный альбом Divide получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах, передает «РИА Новости».

Самой продаваемой композицией альбома признали Shape of You.

Впервые в рейтинге IFPI на первом месте оказался альбом и композиция одного музыканта.

В 2016 году рейтинг возглавлял канадский рэпер Дрейк. В 2017 году он оказался на втором месте с альбомом More Life.

«Тройку» замкнула кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт с шестым студийным альбомом Reputation.

В топ-10 также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

Фото сайта Кинопоиск


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