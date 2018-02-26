Рязанец на внедорожнике перелетел через трос и попал под грузовик в Коломне

Утром в понедельник, 26 февраля, рязанец на УАЗ «Патриот» попал в аварию на 126 километре трассы М-5. Об этом со ссылкой на полицию передает «Луховицкие вести».
Известно, что за рулем внедорожника находился 48-летний житель Рязани, который ехал в сторону Москвы. По неустановленной причине он перелетел через тросовое ограждение на «встречку», где врезался в грузовой Mercedes.
От полученных травм рязанец скончался в машине скорой помощи. Водителя грузовика госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.
Фото kolomna-spravka