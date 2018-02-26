Рязанцы стали хранить больше денег в банках. За 2017 год остатки на счетах физлиц увеличились на 8,6% и составили 137 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Центробанка.
Большая часть этих денег (92,7%) — вклады в рублях. Доля депозитов в иностранной валюте в регионе снизилась на 1,5%.
Более 76% от общего объема денег в банках — вклады населения. Индивидуальные предприниматели региона хранят в здесь почти 2,9 млрд рублей.
«Рязанцы стали больше доверять банкам, — считает управляющий отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Постепенный переход от сохранения средств в „кубышке“ или инвестирования в дорогие покупки к сбережению на счетах говорит о взрослении общества, которое все больше готово использовать предлагаемые финансовые инструменты».