«Прайм-стоматология» стала участником конкурса «Лучшие практики наставничества»

Сеть клиник «
«В рамках конкурса отбирают лучшие практики наставничества для их дальнейшего тиражирования по всей России», — говорится в сообщении.
«Прайм-стоматология» имеет 12-летнюю историю и опыт работы. В клинике сформировали собственную систему подготовки персонала:
- уникальная система наставничества как для молодых специалистов, так и для опытных врачей;
- лицензированный Учебный центр ПРАЙМ;
- собственная библиотека для стоматологов.
«Система наставничества в „Прайм-стоматологии“ дает возможность молодым специалистам реализовать себя в профессиональной сфере. Мы приглашаем студентов отличников 3-4 курсов на работу ассистентом. Студенты помогают практикующим докторам и бесплатно посещают все семинары в собственном учебном центре ПРАЙМ. После получения диплома молодой специалист практикуется на фантомах, добровольных пациентах (родственниках, знакомых) под присмотром наставников. За 4-5 лет работы и развития внутри коллектива мы получаем опытного доктора», — рассказали в клинике.
Отмечается, что такая система подготовки обеспечивает клинику грамотными специалистами, а пациентам гарантирует качественное лечение.