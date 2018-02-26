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11:13, 26 февраля 2018 1 336

«Прайм-стоматология» стала участником конкурса «Лучшие практики наставничества»

«Прайм-стоматология» стала участником конкурса «Лучшие практики наставничества»

Сеть клиник «Прайм-стоматология» приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества», который проводился при поддержке Агентства стратегических инициатив. Заявки на участие подали несколько тысяч человек со всей России, рассказали в пресс-службе клиники.

«В рамках конкурса отбирают лучшие практики наставничества для их дальнейшего тиражирования по всей России», — говорится в сообщении.

«Прайм-стоматология» имеет 12-летнюю историю и опыт работы. В клинике сформировали собственную систему подготовки персонала:

  • уникальная система наставничества как для молодых специалистов, так и для опытных врачей;
  • лицензированный Учебный центр ПРАЙМ;
  • собственная библиотека для стоматологов.

«Система наставничества в „Прайм-стоматологии“ дает возможность молодым специалистам реализовать себя в профессиональной сфере. Мы приглашаем студентов отличников 3-4 курсов на работу ассистентом. Студенты помогают практикующим докторам и бесплатно посещают все семинары в собственном учебном центре ПРАЙМ. После получения диплома молодой специалист практикуется на фантомах, добровольных пациентах (родственниках, знакомых) под присмотром наставников. За 4-5 лет работы и развития внутри коллектива мы получаем опытного доктора», — рассказали в клинике.

Отмечается, что такая система подготовки обеспечивает клинику грамотными специалистами, а пациентам гарантирует качественное лечение.


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